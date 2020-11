ATP Finals di Londra: Medvedev è il campione grande spettacolo (Di domenica 22 novembre 2020) Si sono studiati, passo dopo passo in questi ATP Finals di Londra. Thiem e Medvedev sono entrati in campo con la consapevolezza di essere i due maghi del torneo. Hanno fatto fuori Djokovic e Nadal per ritrovarsi loro faccia a faccia. ATP Finals di Londra: il torneo dei campioni a chi è andato? Ed eccolo il campione dei Campioni e si chiama Daniil Medvedev. Supera il suo avversario con il punteggio di 6-3 6-7 6-4, una partita avvincente, con colpi da veri maestri. Un torneo dei campioni epico. Questo torneo è stato una sorpresa continua ed è stato il torneo che ha ripagato una stagione. Tutti a casa Tutti a casa per prepararsi per l’inizio della prossima stagione con gli Australian Open. Il campione dei Campioni è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 22 novembre 2020) Si sono studiati, passo dopo passo in questi ATPdi. Thiem esono entrati in campo con la consapevolezza di essere i due maghi del torneo. Hanno fatto fuori Djokovic e Nadal per ritrovarsi loro faccia a faccia. ATPdi: il torneo dei campioni a chi è andato? Ed eccolo ildei Campioni e si chiama Daniil. Supera il suo avversario con il punteggio di 6-3 6-7 6-4, una partita avvincente, con colpi da veri maestri. Un torneo dei campioni epico. Questo torneo è stato una sorpresa continua ed è stato il torneo che ha ripagato una stagione. Tutti a casa Tutti a casa per prepararsi per l’inizio della prossima stagione con gli Australian Open. Ildei Campioni è ...

SuperTennisTv : ?? IMMENSO JANNIK, CAMPIONE AL #SOFIAOPEN?? Primo titolo #ATP in carriera ad un anno dalle #NextGenATP Finals. Pri… - GeorgeSpalluto : Gli ultimi 4 vincitori delle Atp Finals (Dimitrov, Zverev, Tsitsipas, Medvedev) non hanno ancora trionfato in uno S… - shmayda87 : RT @Eurosport_IT: MEDVEDEV È IL 51° MAESTRO ???? #ATPFinals | #EurosportTENNIS - MicheleMargio : Peggio di #NapoliMilan c’è solo quel fango di Medvedev vincitore delle ATP Finals - RSIsport : ???? Daniil Medvedev si è aggiudicato le ATP Finals per la prima volta in carriera. Il tennista russo ha superato l'a… -