Ancora una pazza rimonta Inter: Toro ribaltato con Sanchez e doppietta Lukaku. In gol anche Sanchez e Lautaro (Di domenica 22 novembre 2020) Riecco la pazza Inter. I nerazzurri si complicano la vita, come da specialità della casa, ma ritrovano la vittoria battendo in rimonta un orgoglioso Torino. I granata, seppur in emergenza e privi di Andrea Belotti, passano meritatamente in avanti con il rigenerato Zaza e l'ex Ansaldi, a segno su rigore. Sullo 0-2, la squadra di Conte finalmente si desta e ribalta la gara con Sanchez e la doppietta di uno strabordante Lukaku. Al 90', il poker di Lautaro Martinez chiude le danze. Il successo rimette i nerazzurri in viaggio verso i piani alti e consente di preparare la delicatasfida di mercoledi sera di Champions a San Siro contro il Real Madrid con maggiore fiducia. Il Toro, guidato oggi in panchina da Conti vista la ...

