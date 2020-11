Vaccino Covid pronto, le siringhe no: corsa in salita per comprare gli aghi (Di sabato 21 novembre 2020) Scatta solo lunedì la gara per l'acquisto dei dispositivi necessari: sono strumenti molto specifici. La Lega pronta a chiedere le dimissioni del commissario Arcuri: "Troppi ritardi negli ... Leggi su quotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) Scatta solo lunedì la gara per l'acquisto dei dispositivi necessari: sono strumenti molto specifici. La Lega pronta a chiedere le dimissioni del commissario Arcuri: "Troppi ritardi negli ...

