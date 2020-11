“The Specials – Fuori dal comune”: il film con Vincent Cassel disponibile in streaming (Di sabato 21 novembre 2020) Vincent Cassel e Reda Kateb in “The Specials”. THE Specials – Fuori DAL COMUNE Genere: Commedia avventurosa-edificanteRegia di Olivier Nakache ed Éric Toledano. Con Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélene Vicent. Su MioCinema, #iorestoinsala e principali piattaforme È raro che due star (del cinema francese, ma Cassel e Kateb sempre star sono) si mettano al servizio di un copione così poco “alla moda”, senza sghignazzate, nudi o macchine che sgommano. E ricco invece di dolcezza, sensibilità e richiami al senso del dovere. Vincent Cassel in “The Specials”. Anzi, proprio su quel senso di responsabilità che la società ha dimenticato – in questo caso la Francia, ... Leggi su iodonna (Di sabato 21 novembre 2020)e Reda Kateb in”. THEDAL COMUNE Genere: Commedia avventurosa-edificanteRegia di Olivier Nakache ed Éric Toledano. Con, Reda Kateb, Hélene Vicent. Su MioCinema, #iorestoinsala e principali piattaforme È raro che due star (del cinema francese, mae Kateb sempre star sono) si mettano al servizio di un copione così poco “alla moda”, senza sghignazzate, nudi o macchine che sgommano. E ricco invece di dolcezza, sensibilità e richiami al senso del dovere.in”. Anzi, proprio su quel senso di responsabilità che la società ha dimenticato – in questo caso la Francia, ...

CaputoItalo : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : Cinema | The Specials, la recensione - badtasteit : #TheSpecials, la videorecensione e il podcast - LaStampaTV : VIDEO | 'The Specials' è un film sulle persone che cercano di aggiustare le cose, perfetto per questo momento stori… - miocinemasocial : RT @luckyredfilm: Anche chi è più in difficoltà e ai margini della società può essere speciale! Tratto da una storia vera, #VincentCassel c… - CamelotBE : RT @luckyredfilm: Anche chi è più in difficoltà e ai margini della società può essere speciale! Tratto da una storia vera, #VincentCassel c… -