Tale e Quale Show, la gaffe tremenda fa arrabbiare Ghali: "Ignoranti" (Di domenica 22 novembre 2020) A Tale e Quale Show, Sergio Munez si è esibito nei panni di Ghali ma il cantante non è stato affatto contento dell'imitazione. Ieri è andata in onda la puntata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

RollingStoneita : “Tale e Quale Show” ha usato il blackface per imitare Ghali #21novembre - calvi1956 : @andrea_pecchia Un personaggio ignobile al quale solo persone senza dignità e miserabili potevano commissionare un tale spot ?? - finessuhhh : Comunque a me l’album di sfera piace ma non mi piace la foto palesemente “””””ispirata””””” (diciamo pure copiata t… - onlyfansjhs : @LFala97 Il gesto è comunque quello della blackface nonostante le circostanze, tale quale show e chi ha permesso ch… - LFala97 : @onlyfansjhs No, il blackface ha lo scopo di scimmiottare, deridere e offendere le persone nere. Ciò che viene fatt… -