Spazio | Esa | Copernicus Sentinel-6 su rampa | tutto pronto per lancio 2

(Adnkronos) - I pannelli per il primo Sentinel-6 sono stati consegnati lo scorso anno e sono solo uno dei tanti set realizzati da Leonardo per Copernicus: anche i satelliti di Sentinel-3 e Sentinel-5P hanno i pannelli fotovoltaici made in Italy. Con Leonardo nella missione hanno un ruolo importante anche le joint venture Thales Alenia Space e TeleSpazio. Thales Alenia Space ha realizzato lo strumento principale a bordo di Sentinel 6, ossia il radar altimetro Poseidon-4, un radar altimetro bi-frequenza (in banda C e banda Ku) che permette di misurare la topografia della superficie degli oceani. TeleSpazio, attraverso la sua controllata tedesca TeleSpazio Vega Deutschland, ha avuto un ruolo nel supporto alla missione, sviluppando il simulatore

Dallo spazio agli oceani: una nuova “sentinella” per mappare il livello dei mari

Sentinel-6 è il primo di due satelliti gemelli che forniranno dati e misurazioni sul livello degli oceani: ogni 10 giorni mapperà il 95% degli oceani liberi da ghiaccio e trasmetterà i suoi dati a met ...

