“Sono stata violentata” | Loredana Bertè il racconto da brividi | aveva solo 17 anni

Loredana Bertè racconta la sua infanzia difficile e la perdita di sua sorella Mimì, e uno dei momenti più difficili della sua vita, quando fu violentata a soli 17 anni. La puntata di Verissimo in onda oggi su Canale 5 è stata dedicata alla violenza sulle donne e per questo motivo Silvia Toffanin ricorda più volte il 1522, numero gratuito per il supporto antiviolenza e antistalking. Tra gli ospiti anche Loredana Bertè, la cantante racconta la sua infanzia difficile, colpa di un padre violento che annunciava la sua rabbia con la musica di Ludwig van Beethoven. "Gli uomini non cambiano, come dice Mimì, non cambiano" ha detto amaramente Loredana, pensando alla sua amata sorella Mia.

