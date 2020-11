Serie A: Spezia-Atalanta 0-0 (Di sabato 21 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 21 NOV - Spezia e Atalanta 0-0 nell'anticipo dell'8/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputata sul terreno dello stadio Dino Manuzzi di Cesena. L'Atalanta è 5/a con 14 ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 21 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 21 NOV -0-0 nell'anticipo dell'8/a giornata del campionato di calcio diA disputata sul terreno dello stadio Dino Manuzzi di Cesena. L'è 5/a con 14 ...

rep_genova : Diretta Spezia-Atalanta 0-0, Provedel stoppa i nerazzurri [di Federico Sala] [aggiornamento delle 19:56] - romanismo85 : @Valerio67313912 È la seconda volta che vedo questo Spezia e si, gioca a calcio. Sa cosa deve fare in tutte le situ… - ParmaLiveTweet : Serie A, l'Atalanta non decolla: lo Spezia impone lo 0-0 agli orobici - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: In @SerieATIM lo Spezia dei miracoli ferma l'Atalanta sullo 0-0 FOTO #speziacrotone @acspezia @Atalanta_BC #ANSA https://… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Serie A, Spezia-Atalanta 0-0: la squadra di Gasperini non brilla e spre… -