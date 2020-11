Sci alpino | Brignone dopo il primo slalom di Levi | “L’errore è una lezione per domani”

Leggi su sportface

(Di sabato 21 novembre 2020) “Sono soddisfatta di come ho affrontato il muro nella prima manche, dove ho fatto il quarto tempo o giù di lì, anche se non ho spinto nel modo giusto sia sul piano che nella parte conclusiva. Nella seconda ho fatto una buona partenza, purtroppo mi sono scompostala combinazione delle doppie e sul muro ho voluto esagerare per recuperare. Un errore che non dovrei commettere con la mia esperienza, ma unautile per la gara di. Lo ha detto ai microfoni della Fisi Federicalodi, gara della Coppa del Mondo femminile di sci, dove non è riuscita ad arrivare al traguardo. SportFace.