Positivi scendono al 14 4% Aumento terapie intensive libere | 30 672 guariti

Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale della Campania del 21 novembre 2020, aggiornato alle ore 23.59 del 20 novembre, descrive numeri e tendenze. Su 24.692 tamponi sono risultati 3.554 Positivi (ieri 4.226) ossia il 14.4% (ieri erano il 15.2%, forbice ultimi 27 giorni: 13.7%-21.5%) con 21.138 tamponi di giornata, quindi, negativi. Dei 3.554 'Positivi', 362 sono sintomatici ossia il 10% (ieri erano il 14%), negli ultimi 28 giorni forbice tra 3.3% e 15.1%. Nel rapporto con i tamponi giornalieri effettuati, i 362 Positivi sintomatici rappresentano l'1.4% (ieri: 2.1%). Negli ultimi 28 giorni forbice ricompresa tra lo 0.2% e 2.9%). Considerato il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità, nel flusso di informazioni sarebbe opportuno conoscere il tipo di sintomi hanno e quale percentuale di questi 362 pazienti necessita ...

Sono 34.767 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore su 237.225 tamponi processati: il totale dei casi sale a 1.380.531 da inizio pandemia. Torna così a scendere il rapporto positivi- ...

AOSTA. Tornano oggi a diminuire le persone attualmente contagiate dal Covid in Valle d'Aosta, grazie al numero di guariti che è superiore a quello dei nuovi casi scoperti. Nell'ultimo giorno, secondo ...

