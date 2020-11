Pompei | ritrovati due corpi umani | Sono passati 1941 anni dalla tragedia

cesaregiorgian1 : Scoperta a Pompei, ritrovati due corpi intatti - Arte - ANSA - ribesaa : Scoperta a Pompei, ritrovati due corpi intatti - Arte - ANSA - AriannaAmbrosi0 : RT @Agenzia_Ansa: #Pompei La storia dei due fuggiaschi i cui corpi sono stati ritrovati intatti raccontati dalla giornalista #ANSA Silvia L… - krudesky : RT @Miti_Vigliero: Scoperta a Pompei, ritrovati due corpi intatti - - donvaccarelli : RT @silvialambertuc: Scoperta a Pompei, ritrovati due corpi intatti - Arte - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Pompei ritrovati

Un giallo ancora in parte da dipanare, chiarisce l’archeologo, perché saranno probabilmente gli scavi dei prossimi mesi a dirci dove questi due uomini fossero diretti e, chissà, forse anche a chiarire ...Ecco i calchi in gesso in sA vederli così, il sangue che sembra pulsare ancora nelle vene di quelle mani poggiate sul petto, le dita piegate, il cotone della tunica arricciato sul ventre, sembra quas ...