Pazzini | l’ex Verona dice addio al calcio | “È stato un viaggio PAZZesco!” La lunga lettera su Instagram…

Leggi su mediagol

(Di sabato 21 novembre 2020) Giampaoloappende gli scarpini al chiodo.Con unaed emozionantescritta e pubblicata sul proprio account Instagram l'ex attaccante dell'Hellas, Inter e Milan tra le altre,algiocato, ripercorrendo le tappe più belle e significative della sua, intensa e importante carriera da calciatore."Ciao, sono passati più di 30 anni da quando ci siamo conosciuti. Ero un bambino la prima volta che ho stretto un pallone tra le mani e da allora è diventato per me come un “amico inseparabile". Ero un ragazzino come tanti, con una vita davanti e mille sogni nel cassetto che sperava di diventare un giorno un calciatore di serie A.Guardavo i grandi campioni in tv e con loro sognavo la maglia ...