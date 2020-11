Pattinaggio artistico | colpo di scena alla Rostelecom Cup 2020 Elizaveta Tuktamysheva vince la tappa | disastro Trusova

Leggi su oasport

(Di sabato 21 novembre 2020) Si è conclusa con un beldilaCup, penultimo appuntamento dello straniante circuito Grand Prix-2021 di, quest’anno ridotto per via dell’emergenza sanitaria a quattro gare singole di valenza prettamente domestica. Dopo il libero della specialità del singolo femminile infatti are con ampio merito laè stata la veteranache, con un programma di alto livello, ha superato le più giovani e quotate Alena Kostornaia e Alexandra. L’atleta di San Pietroburgo ha preso il largo facendo letteralmente impazzire la Mega Sport Arena di Mosca confezionando una performance brillante, riducendo le sbavature ...