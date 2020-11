Nei giovani un sovraccarico emotivo dovuto alle restrizioni per la pandemia (Di sabato 21 novembre 2020) AGI - In questi giorni di seconda ondata della pandemia aumentano le situazioni di disagio psichico sia negli adolescenti che negli adulti che sembrano, dopo aver superato la prima ondata, aver perso del tutto la rotta da seguire. Tra le conseguenze ci sono crisi di pianto ma anche reazioni emotive verso le persone con le quali si convive. “Quello che sto notando da un punto di vista clinico è che ci si sente molto spaesati, in certi momenti e in certe situazioni. Me lo dicono i pazienti, ma anche tanti che mi contattano attraverso i social network”. È quanto racconta all'AGI la psicoterapeuta Maura Manca, presidente dell'Osservatorio nazionale adolescenza Onlus. “La sensazione è quella di aver perso la rotta e della paura del futuro – sottolinea - noto reazioni di questo tipo sia negli adulti che negli adolescenti che si domandano: che sarà? che succederà? Nella ... Leggi su agi (Di sabato 21 novembre 2020) AGI - In questi giorni di seconda ondata dellaaumentano le situazioni di disagio psichico sia negli adolescenti che negli adulti che sembrano, dopo aver superato la prima ondata, aver perso del tutto la rotta da seguire. Tra le conseguenze ci sono crisi di pianto ma anche reazioni emotive verso le persone con le quali si convive. “Quello che sto notando da un punto di vista clinico è che ci si sente molto spaesati, in certi momenti e in certe situazioni. Me lo dicono i pazienti, ma anche tanti che mi contattano attraverso i social network”. È quanto racconta all'AGI la psicoterapeuta Maura Manca, presidente dell'Osservatorio nazionale adolescenza Onlus. “La sensazione è quella di aver perso la rotta e della paura del futuro – sottolinea - noto reazioni di questo tipo sia negli adulti che negli adolescenti che si domandano: che sarà? che succederà? Nella ...

