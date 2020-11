MotoGP, GP Portogallo 2020: risultati e classifica tempi prove libere 3, Miller il più veloce (Di sabato 21 novembre 2020) Jack Miller con la Ducati fa segnare il miglior tempo nella terza sessione di prove libere della MotoGP. Il pilota del team Pramac ha fatto segnare il miglior tempo in 1’39”205 precedendo Miguel Oliviera con la Ktm e Alex Rins con la Suzuki. Quarto tempo per Andrea Dovizioso davanti a Takaaki Nakagami. Undicesimo tempo per Franco Morbidelli mentre rimane nelle retrovie, con il 20° tempo dietro Danilo Petrucci, Valentino Rossi. La MotoGP tornerà in pista per le qualifiche alle 15.10. classifica – prove libere 3 GRAN PREMIO DEL Portogallo Miller Oliveira Rins Dovizioso Nakagami Zarco Quartararo Pol Espargaro Vinales Bradl 20. Rossi SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 21 novembre 2020) Jackcon la Ducati fa segnare il miglior tempo nella terza sessione didella. Il pilota del team Pramac ha fatto segnare il miglior tempo in 1’39”205 precedendo Miguel Oliviera con la Ktm e Alex Rins con la Suzuki. Quarto tempo per Andrea Dovizioso davanti a Takaaki Nakagami. Undicesimo tempo per Franco Morbidelli mentre rimane nelle retrovie, con il 20° tempo dietro Danilo Petrucci, Valentino Rossi. Latornerà in pista per le qualifiche alle 15.10.3 GRAN PREMIO DELOliveira Rins Dovizioso Nakagami Zarco Quartararo Pol Espargaro Vinales Bradl 20. Rossi SportFace.

