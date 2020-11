Meteo ALLUVIONE a Crotone Incredibile salvataggio di una donna | video

Leggi su meteogiornale

(Di sabato 21 novembre 2020) Il forte maltempo non allenta la morsa sull’estremo Sud ed in particolare sull’alta Calabria ionica dove anche nelle ultime ore si sono susseguite ulteriori forti piogge. La situazione resta molto critica nella provincia die sullo stesso capoluogo. Persone salvate e voragini sulle strade aA peggiorare lo scenario già molto difficile, si è aggiunta anche l’esondazione del fiume Esaro che ha creato ulteriori allagamenti. Molte auto sono state trascinate dalla corrente e sommerse da oltre un metro d’acqua. Tante voragini si sono aperte su diverse strade cittadine. Fra i diversi soccorsi alle persone in difficoltà, forse il più spettacolare e a lieto fine è stato quello operato da un elicottero impegnato a salvare unalungo la ex strada statale 106 completamente trasformata in un fiume, a seguito del nubifragio ...