Maltempo | nubifragio a Crotone | intere zone della città sommerse Il video

Maltempo, nubifragio a Crotone: intere zone della città sommerse

Crotone, 21 nov. (askanews) – Un vero e proprio nubifragio si è abbattutto sulla città di Crotone, in Calabria, causando allagamenti e danni ingenti a negozi, abitazioni e infrastrutture, in particolare a box e scantinati. In poche ore sulla città sono caduti fino a 200 mm di pioggia, il fiume Esaro è esondato in diversi punti e l'ondata di fango ha sepolto ampie zona di territorio, trasformando le strade in fiumi. Le zone basse della città calabrese sono state sommerse, alcune persone sono rimaste intrappolate anche nelle vetture ...

Lunedì la Giunta approverà la delibera per la richiesta al Governo. Il presidente ff Spirlì: «Vicinanza e solidarietà alle persone colpite, massima prudenza e restate in casa» ...

Il presidente facente funzioni della Regione, Nino Spirlì, a nome di tutta la Giunta, esprime «vicinanza e solidarietà agli abitanti delle zone devastate dai nubifragi che in queste ... dall’ultima ...

