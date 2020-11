Lazio scatenata | Immobile e Correa stendono il Crotone 2-0

Leggi su itasportpress

(Di sabato 21 novembre 2020) Larisponde presente. I biancocelesti sembrano aver ritrovato lo smalto della prima parte della scorsa stagione, quando rimontarono fino a giocarsi la leadership con Juventus e Inter. La sensazione forte di una protagonista ritrovata arriva dal campo pesantemente bagnato di. Nell'anticipo dell'ottavo turno di Serie A decidono, autori dei due gol chei rossoblu. Continua invece il momento difficile dei calabresi, ancora senza vittorie in stagione e con soli due punti in classifica.IL MATCHIl terreno viscido complica tremendamente i piani di entrambe le formazioni e rischia di giocare brutti scherzi. Ne sa qualcosa Cordaz che non controlla bene il pallone e lo regala a. L'attaccante biancoceleste non trova però la porta, ma avrà modo di ...