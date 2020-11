La luce in fondo al tunnel. Brusaferro: “Curva inizia ad appiattirsi” (Di sabato 21 novembre 2020) Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, ha dichiarato nell’ultima conferenza stampa che “Negli ultimi giorni il numero dei casi comincia ad appiattirsi e questo indica il rallentamento dell’incidenza”. E aggiunge: “C’è un’Italia un po’ monocolore perché l’epidemia colpisce un po’ tutto il Paese: 732 casi per 100mila abitanti è l’incidenza a 14 giorni ma una quota di regioni si muove sotto tale incidenza”, spiega. “La probabilità di saturazione dei posti letto, anche quelli attivabili, a 30 giorni, si è un po’ allontanata” ha proseguito “ciò vale sia per area medica sia per terapia intensiva”. L’epidemia, però, “si mantiene a livelli critici dell’Iss. Si riduce Rt rispetto a settimana precedente, però non dobbiamo cantar vittoria perché Rt è sopra 1 e questo significa che i casi continuano a crescere anche se più lentamente. Inoltre ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 21 novembre 2020) Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio, ha dichiarato nell’ultima conferenza stampa che “Negli ultimi giorni il numero dei casi comincia ad appiattirsi e questo indica il rallentamento dell’incidenza”. E aggiunge: “C’è un’Italia un po’ monocolore perché l’epidemia colpisce un po’ tutto il Paese: 732 casi per 100mila abitanti è l’incidenza a 14 giorni ma una quota di regioni si muove sotto tale incidenza”, spiega. “La probabilità di saturazione dei posti letto, anche quelli attivabili, a 30 giorni, si è un po’ allontanata” ha proseguito “ciò vale sia per area medica sia per terapia intensiva”. L’epidemia, però, “si mantiene a livelli critici dell’Iss. Si riduce Rt rispetto a settimana precedente, però non dobbiamo cantar vittoria perché Rt è sopra 1 e questo significa che i casi continuano a crescere anche se più lentamente. Inoltre ...

