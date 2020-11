Joe Biden rassicura i trans americani: “Combatterò per voi” (Di sabato 21 novembre 2020) Washington, 21 nov – Joe Biden “arruola” trans, gay e lesbiche nella sua squadra di governo e, per segnare una netta distanza da Donald Trump, è stato anche il primo presidente degli Stati Uniti a parlare dei trans nel suo discorso di ringraziamento. Non poteva quindi mancare il suo omaggio alla comunità trans nel transgender Day of Remembrance: “Combatterò per voi”. Biden ai trans: “La mia amministrazione vi ascolterà” “Alle persone transgender e gender-nonconforming in tutti gli Stati Uniti e nel mondo” scrive Biden su Twitter “Dal momento in cui giurerò come presidente, sappiate che la mia amministrazione vi vedrà, vi ascolterà e combatterà non solo per la vostra sicurezza ma anche per la dignità e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 21 novembre 2020) Washington, 21 nov – Joe“arruola”, gay e lesbiche nella sua squadra di governo e, per segnare una netta distanza da Donald Trump, è stato anche il primo presidente degli Stati Uniti a parlare deinel suo discorso di ringraziamento. Non poteva quindi mancare il suo omaggio alla comunitànelgender Day of Remembrance:perai: “La mia amministrazione vi ascolterà” “Alle personegender e gender-nonconforming in tutti gli Stati Uniti e nel mondo” scrivesu Twitter “Dal momento in cui giurerò come presidente, sappiate che la mia amministrazione vi vedrà, vi ascolterà e combatterà non solo per la vostra sicurezza ma anche per la dignità e ...

