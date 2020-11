Il messaggio di Conte al G20: “L’imperativo è garantire cure e vaccini, siano un diritto di tutti. Presto una svolta con sforzi congiunti” (Di sabato 21 novembre 2020) Accesso a terapie e vaccini per tutti come “imperativo” per la comunità mondiale, grazie ai cui sforzi Presto si arriverà a una “svolta”. Questo il senso del messaggio inviato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la sessione di apertura del G20 di Riad. Il premier ha parlato della garanzia per tutti di avere diagnosi, terapie e vaccini come di un imperativo, sottolineando che per l’Italia “sono beni pubblici globali, diritto di tutti e non privilegio di pochi”. Il presidente del Consiglio si è detto “convinto” che “i nostri sforzi congiunti ci porteranno Presto a una svolta nella nostra lotta” contro il coronavirus. “La nostra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) Accesso a terapie epercome “imperativo” per la comunità mondiale, grazie ai cuisi arriverà a una “”. Questo il senso delinviato dal presidente del Consiglio Giuseppedurante la sessione di apertura del G20 di Riad. Il premier ha parlato della garanzia perdi avere diagnosi, terapie ecome di un imperativo, sottolineando che per l’Italia “sono beni pubblici globali,die non privilegio di pochi”. Il presidente del Consiglio si è detto “convinto” che “i nostricongiunti ci porterannoa unanella nostra lotta” contro il coronavirus. “La nostra ...

bendellavedova : Conte ha inviato a Biden un messaggio reticente, Di Maio rivendica ancora oggi il buon lavoro con Trump, Salvini e… - Pippoevai : RT @DomaniGiornale: Il messaggio di #Conte in apertura del #G20 - DomaniGiornale : Il messaggio di #Conte in apertura del #G20 - Affaritaliani : 'Vaccini e terapie diritto di tutti' Covid, il messaggio di Conte per il G20 - TerlizziGerard3 : RT @matteosalvinimi: Lo smantellamento dei miei #Decretisicurezza ha diffuso ancor piú il messaggio forte e chiaro di Conte, Pd e 5 Stelle:… -