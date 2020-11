Grande Fratello Vip 5, 20^ Puntata: Elisabetta Gregoraci e La Verità su Flavio Briatore! (Di sabato 21 novembre 2020) Grande Fratello Vip 5, 20^ Puntata: Elisabetta Gregoraci protagonista indiscussa tra discussioni, confronti e pure le nuove rivelazioni di Flavio Briatore. Per i concorrenti non sono mancate sorprese e colpi di scena e, ovviamente, le tanto attese nomination. Ecco che cosa è successo in questo nuovo appuntamento con il reality show. Grande Fratello Vip 5, 20^ Puntata: Elisabetta Gregoraci tra Selvaggia Roma e Flavio Briatore, si parla solo di lei! Alfonso Signorini ha aperto la ventesima Puntata del Grande Fratello Vip 5 annunciando che il reality show andrà ufficialmente in onda fino a febbraio. I concorrenti lo scopriranno soltanto ... Leggi su uominiedonnenews (Di sabato 21 novembre 2020)Vip 5, 20^protagonista indiscussa tra discussioni, confronti e pure le nuove rivelazioni diBriatore. Per i concorrenti non sono mancate sorprese e colpi di scena e, ovviamente, le tanto attese nomination. Ecco che cosa è successo in questo nuovo appuntamento con il reality show.Vip 5, 20^tra Selvaggia Roma eBriatore, si parla solo di lei! Alfonso Signorini ha aperto la ventesimadelVip 5 annunciando che il reality show andrà ufficialmente in onda fino a febbraio. I concorrenti lo scopriranno soltanto ...

trash_italiano : Comunque il Tiramisù best protagonista ever del Grande Fratello. #GFVIP - GrandeFratello : Ufficiale! L'avventura di Grande Fratello VIP continua... anche a Natale, a Capodanno, all'Epifania... e fino ai pr… - stanzaselvaggia : Un mondo distopico in cui l’unico cenone di Natale tra non congiunti sarà nella casa del Grande fratello. - BigFabi_ : GRANDE FRATELLO SONO QUASI LE 11, CHE NE DICI DI FARE PARTIRE LA FESTA? UN PO’ DI MUSICHINA EASY SUPER POWER? #gfvip - TeoloMassimo : RT @GiuseppePalma78: Il declino di una civiltà passa anche da qui. Del resto, se il premier è consigliato da un ex Grande Fratello, ormai t… -