Devastante nubifragio in Italia | soccorsi in atto L’appello | “Non uscite di casa”

(Di sabato 21 novembre 2020) Un violentosi è abbattuto questa notte su Crotone e tutta la provincia circostante. E la pioggia continua incessante questa mattina: tra le ore sette e le otto, solo sulla città di Crotone sono caduti quasi 200 millimetri d'acqua, andando a ingrossare i corsi d'acqua già arrivati al limite dello straripamento per le abbondanti piogge della notte. La situazione ora è particolarmente critica nelle zone che si trovano sotto il livello del mare, come il quartiere Marinella. Qui i cittadini si sono svegliati trovando fiumi di acqua e fango al posto delle strade. La pioggia e i detriti hanno sommerso le auto e allagato garage e cantine. Anche il lungomare della città risulta completamente allagato. Il fango è entrato anche in diverse case e negozi. Altri quartieri duramente colpiti sono quelli di Margherita, Poggio Verde e Tufolo. Alcune zone risultano ...