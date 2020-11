Covid, la morte in solitudine dei malati di Alzheimer nelle Rsa: “Mio fratello se n’è andato senza una carezza” (Di sabato 21 novembre 2020) Alessandro Nunziati È una strage silenziosa, una strage degli innocenti, che rischia di cancellare un’intera generazione quella che sta avvenendo all’interno delle residenze per anziani. Da marzo gli accessi alle Rsa sono stati vietati, con l’estate le visite erano permesse solo in giardino e a distanza, a settembre nuova blindatura, nessuna visita, solo chiamate o, per i Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di sabato 21 novembre 2020) Alessandro Nunziati È una strage silenziosa, una strage degli innocenti, che rischia di cancellare un’intera generazione quella che sta avvenendo all’interno delle residenze per anziani. Da marzo gli accessi alle Rsa sono stati vietati, con l’estate le visite erano permesse solo in giardino e a distanza, a settembre nuova blindatura, nessuna visita, solo chiamate o, per i Impronta Unika.

