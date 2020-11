Coronavirus, 21 novembre: meno contagi ma muore sempre più gente dimenticata (Di sabato 21 novembre 2020) Il bollettino sulla curva dei contagi del 21 novembre. Speranza si dice sicuro di una grande campagna di vaccinazioni, i medici sono preoccupati. Il Covid si sta prendendo tutti gli ospedali. I posti letto nei reparti di Pneumologia, Medicina interna e Malattie infettive, sono quasi del tutto esauriti in 19 Regioni su 21: il Piemonte è saturo al 191%, la Valle d’Aosta al 229%, la Lombardia al 129%, la Liguria al 118%, il Lazio al 91%, la Campania all’87%. Solo Molise e Friuli Venezia Giulia sono sotto la soglia di occupazione del 40% (34%). L’annuncio allarmanate è dell’Anaao-Assomed, maggiore sindacato dei medici ospedalieri. E si discute sulla gestione della pandemia in vista del Natale: i prossimi 15 giorni saranno fondamentali per decidere quali misure adottare.L’indice Rt è in discesa ma questo non permetterà di sicuro il ... Leggi su chenews (Di sabato 21 novembre 2020) Il bollettino sulla curva deidel 21. Speranza si dice sicuro di una grande campagna di vaccinazioni, i medici sono preoccupati. Il Covid si sta prendendo tutti gli ospedali. I posti letto nei reparti di Pneumologia, Medicina interna e Malattie infettive, sono quasi del tutto esauriti in 19 Regioni su 21: il Piemonte è saturo al 191%, la Valle d’Aosta al 229%, la Lombardia al 129%, la Liguria al 118%, il Lazio al 91%, la Campania all’87%. Solo Molise e Friuli Venezia Giulia sono sotto la soglia di occupazione del 40% (34%). L’annuncio allarmanate è dell’Anaao-Assomed, maggiore sindacato dei medici ospedalieri. E si discute sulla gestione della pandemia in vista del Natale: i prossimi 15 giorni saranno fondamentali per decidere quali misure adottare.L’indice Rt è in discesa ma questo non permetterà di sicuro il ...

