Come silenziare le notifiche su Whatsapp o bloccarle (Di sabato 21 novembre 2020) Avevamo già parlato in precedenza di Come poter bloccare un contatto su Whatsapp nel caso ricevessimo i messaggi di qualche persona indesiderata. Ora, “alleggerendo un pochino il carico”, di seguito andiamo a vedere Come silenziare le notifiche delle chat singole oppure direttamente di tutta l’app. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO Segui Termometro Politico su Google News Troppe notifiche su Whatsapp? Silenziamole o blocchiamole D’altronde ci son persone che, per un motivo o per l’altro, di notifiche ne ricevono centinaia ogni giorno e una grossa fetta di queste deriva spesso e volentieri proprio da Whatsapp o simili. E star dietro a tutti i messaggi in entrata è spesso davvero difficile – quanto a volte ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 21 novembre 2020) Avevamo già parlato in precedenza dipoter bloccare un contatto sunel caso ricevessimo i messaggi di qualche persona indesiderata. Ora, “alleggerendo un pochino il carico”, di seguito andiamo a vedereledelle chat singole oppure direttamente di tutta l’app. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO Segui Termometro Politico su Google News Troppesu? Silenziamole o blocchiamole D’altronde ci son persone che, per un motivo o per l’altro, dine ricevono centinaia ogni giorno e una grossa fetta di queste deriva spesso e volentieri proprio dao simili. E star dietro a tutti i messaggi in entrata è spesso davvero difficile – quanto a volte ...

bvrbharrys : hai delle moots che non ti vanno a genio? — onestamente silenzio chi scrive cose che mi mettono ansia o mi fanno se… - dream_bsr : Si vede quanto i ricchi siano abituati a silenziare la gente che dice cose contro di loro da come reagisce Elisabet… - chrysalismnh : @sunxfllower Certo che si può hahaah, vai sul profilo della persona e c'è l'opzione per silenziarla come si possono silenziare # o parole - veneriavyntra : incredibile come mi sia ridotta a silenziare certe persone che neanche seguo perché me le ritrovo lo stesso in tl - AlexanderVirgio : @Miao33302410 @iostoconlitalia @repubblica Per niente visto che sono chiuso in casa da 20 giorni positivo al Covid-… -