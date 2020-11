Ultime Notizie Roma del 20-11-2020 ore 10:10 (Di venerdì 20 novembre 2020) Romadailynews radiogiornale venerdì 20 novembre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio ieri in Italia sono stati registrati 36176 nuovi casi di coronavirus 653 morti stabile al 14,4% l’incidenza di positivi rispetto ai tamponi effettuati in Lombardia superate le 20 mila vittime ottobre incremento di mortalità del 23% diverse città secondo i dati del ministero commissario Arcuri annuncia 1700000 a gennaio poi somministrazione su larga scala sullo stato di diritto dell’Unione Europea non arretrare lo stallo sul recovery fretta La videoconferenza di libera si chiude senza sbloccare il veto di Polonia Ungheria sul pacchetto economico da 1800 miliardi di euro conferma la cancelliera Merkel è il presidente di turno del vertice continuiamo a cercare una soluzione accettabile dice il Presidente del Consiglio Europeo Michel milioni di cittadini aspettano una ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 20 novembre 2020)dailynews radiogiornale venerdì 20 novembre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio ieri in Italia sono stati registrati 36176 nuovi casi di coronavirus 653 morti stabile al 14,4% l’incidenza di positivi rispetto ai tamponi effettuati in Lombardia superate le 20 mila vittime ottobre incremento di mortalità del 23% diverse città secondo i dati del ministero commissario Arcuri annuncia 1700000 a gennaio poi somministrazione su larga scala sullo stato di diritto dell’Unione Europea non arretrare lo stallo sul recovery fretta La videoconferenza di libera si chiude senza sbloccare il veto di Polonia Ungheria sul pacchetto economico da 1800 miliardi di euro conferma la cancelliera Merkel è il presidente di turno del vertice continuiamo a cercare una soluzione accettabile dice il Presidente del Consiglio Europeo Michel milioni di cittadini aspettano una ...

