Ultime Notizie Roma del 20-11-2020 ore 09:10 (Di venerdì 20 novembre 2020) Romadailynews radiogiornale venerdì trovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio dati del Ministero della Salute Ieri si sono registrati 36176 nuovi casi 653 deceduti 17022 i tamponi effettuati sono 250886 nelle precedenti 24 ore si erano registrati 34282 nuovi casi 753 decessi con 234434 Tamponi e 24169 tra guariti e di Messi alcuni nel 2021 potremmo arrivare la somministrazione su larga scala del vaccino per ora non è previsto alcun obbligo i primi 3 milioni 4 mila dosi seiser arriveranno a fine gennaio milione e settecentomila italiani saranno vaccinati decresce rapporto tra positivi e tamponi oggi al quattordici virgola quaranta sei per centovideoconferenza dell’Unione Europea il veto di Ungheria e Polonia brocche recovery Found Nodo da sciogliere resta la condizionalità protezione del bilancio europeo sia tutti i paesi che non rispettano lo ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 20 novembre 2020)dailynews radiogiornale venerdì trovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio dati del Ministero della Salute Ieri si sono registrati 36176 nuovi casi 653 deceduti 17022 i tamponi effettuati sono 250886 nelle precedenti 24 ore si erano registrati 34282 nuovi casi 753 decessi con 234434 Tamponi e 24169 tra guariti e di Messi alcuni nel 2021 potremmo arrivare la somministrazione su larga scala del vaccino per ora non è previsto alcun obbligo i primi 3 milioni 4 mila dosi seiser arriveranno a fine gennaio milione e settecentomila italiani saranno vaccinati decresce rapporto tra positivi e tamponi oggi al quattordici virgola quaranta sei per centovideoconferenza dell’Unione Europea il veto di Ungheria e Polonia brocche recovery Found Nodo da sciogliere resta la condizionalità protezione del bilancio europeo sia tutti i paesi che non rispettano lo ...

