Totti: 'Sono guarito dal Covid, ho avuto una polmonite bilaterale e non è stata una passeggiata' (Di venerdì 20 novembre 2020) L'ennesimo esempio del fatto che anche se si è giovani e anche se si è atleti o ex atleti e senza patologie il Coronavirus può davvero colpire duro. "Ora mi Sono ripreso e posso dirvi con un certo ... Leggi su globalist (Di venerdì 20 novembre 2020) L'ennesimo esempio del fatto che anche se si è giovani e anche se si è atleti o ex atleti e senza patologie il Coronavirus può davvero colpire duro. "Ora miripreso e posso dirvi con un certo ...

Totti : Come avete saputo non sono stato bene. Mi sono ripreso, ho avuto il #Covid, non è stata una passeggiata. Un grazie… - repubblica : Coronavirus, Totti è guarito: 'Non è stata una passeggiata ma mi sono ripreso' - Corriere : Totti: «Il Covid un colpo al cuore: adesso sono guarito, ma ho avuto la polmonite»