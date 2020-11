Tommaso Zorzi stalker di un noto cantante: svelato il messaggio segreto (Di venerdì 20 novembre 2020) Tommaso Zorzi stalker di un noto cantante? Pare proprio che il giovane influencer abbia messo gli occhi su qualcuno di conosciuto e lo ammette al Gf Vip. foto facebookIl Grande Fratello Vip continua a tenere banco anche al di fuori della quattro mura della casa che negli ultimi giorni sono state spettatrici di diverse liti, come quella molto accesa tra Selvaggia Roma e Elisabetta Gregoraci. A fare notizia però è stata una dichiarazioni fatta da un altro vippone, ovvero il giovane influencer che settimana dopo settimana continua a riscuotere successo, non solo nei suoi fan, ma anche in chi fino ad oggi ancora non lo conosceva. Il tutto è nato da una serie di domande fatte da Giacomo Urtis che al momento si trova nella casa come ospite speciale e che ha il compito di creare un pò di ... Leggi su chenews (Di venerdì 20 novembre 2020)di un? Pare proprio che il giovane influencer abbia messo gli occhi su qualcuno di conosciuto e lo ammette al Gf Vip. foto facebookIl Grande Fratello Vip continua a tenere banco anche al di fuori della quattro mura della casa che negli ultimi giorni sono state spettatrici di diverse liti, come quella molto accesa tra Selvaggia Roma e Elisabetta Gregoraci. A fare notizia però è stata una dichiarazioni fatta da un altro vippone, ovvero il giovane influencer che settimana dopo settimana continua a riscuotere successo, non solo nei suoi fan, ma anche in chi fino ad oggi ancora non lo conosceva. Il tutto è nato da una serie di domande fatte da Giacomo Urtis che al momento si trova nella casa come ospite speciale e che ha il compito di creare un pò di ...

GrandeFratello : Tutti noi come @tommaso_zorzi ???? #GFVIP - trash_italiano : Tommaso Z. è chiaramente ispirato a Tommaso Zorzi, dai. - tightgripp : RT @frachetwitta: ecco il servizio di tommaso zorzi a #Pomeriggio5, finalmente gli è stato riconosciuto gran parte di ciò che ha fatto nell… - adorevcoffee : RT @anailime01: Barbara D’urso con una clip ha valorizzato Tommaso più di quando abbiamo fatto al #gfvip in 70 giorni. L’unico vincitore de… - aquiver_effe : RT @eccheppalle_: Ma a questo punto la domanda è: la televisione italiana è pronta per Tommaso Zorzi? #gfvip -