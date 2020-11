Sondrio | prosegue la guerra ai mozziconi

(Di venerdì 20 novembre 2020), panche e fioriere per abbellire l'ingresso ovest 20 novembre 2020Festival in streaming: è successo di adesioni 20 novembre 2020

LegaSondrio : ?? Prosegue il potenziamento dei posti auto in provincia di #Sondrio @ Sondrio -

Ultime Notizie dalla rete : Sondrio prosegue

SondrioToday

“Il Governo ha fatto una scelta, rafforzata dalla Regione Emilia-Romagna, che non condividiamo, – dichiara Pierpaolo Burioli, presidente della CNA di ...Ammontano a 200.000 euro in due anni gli stanziamenti decisi dalla Giunta regionale per finanziare il Protocollo monitoraggio valanghe. Esso prevede l’istituzione di un nucleo di controllo del rischio ...