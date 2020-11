Rosalinda e Dayane sempre più vicine: “Sarà strano non dormire con te” (Di venerdì 20 novembre 2020) Neanche un mese fa pochi avrebbero immaginato che tra Rosalinda e Dayane si instaurasse un rapporto così speciale al Grande Fratello Vip 5. Più i giorni passano, e più tra le due sembra nascere un’intimità ben più profonda di una semplice amicizia: ci sono le parole, ci sono i baci, ma quello che più contano sono gli sguardi che le due ragazze si lanciano. Lo hanno cominciato a notare in tanti, anche dentro la Casa, chi invece sembra fare finta di nulla è proprio la persona che dovrebbe essere più interessata di tutte, questa però è un’altra storia. L’avvicinamento ulteriore di Rosalinda e Dayane Le quotazioni dei Rosmello stanno volando nelle ultime ore, anche se parlare in questi termini di un sentimento che sta nascendo è forse riduttivo (tolto anche il forse). Ecco le parole che Rosalinda ha ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 20 novembre 2020) Neanche un mese fa pochi avrebbero immaginato che trasi instaurasse un rapporto così speciale al Grande Fratello Vip 5. Più i giorni passano, e più tra le due sembra nascere un’intimità ben più profonda di una semplice amicizia: ci sono le parole, ci sono i baci, ma quello che più contano sono gli sguardi che le due ragazze si lanciano. Lo hanno cominciato a notare in tanti, anche dentro la Casa, chi invece sembra fare finta di nulla è proprio la persona che dovrebbe essere più interessata di tutte, questa però è un’altra storia. L’avvicinamento ulteriore diLe quotazioni dei Rosmello stanno volando nelle ultime ore, anche se parlare in questi termini di un sentimento che sta nascendo è forse riduttivo (tolto anche il forse). Ecco le parole cheha ...

