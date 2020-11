Per lo spot sui ristori la Lombardia sceglie Massimo Boldi che sul Covid disse: “Vogliono terrorizzarci, mascherine per tappare la bocca” (Di venerdì 20 novembre 2020) Per lo spot che sponsorizza ulteriori fondi per le categorie escluse dal cosiddetto decreto ristori del governo, la regione Lombardia sceglie lo “scettico” Massimo Boldi. Nel video pubblicato dal Pirellone, l’attore riprende una scena del film “Eccezzziunale veramente”, con la battuta: “Lo so, lo so, non lo sapessi, ma lo so”. Con tanto di invito a resistere dedicato ai suoi “cipollini lombardi”. Quest’estate però lo stesso attore era finito in mezzo alle polemiche per un post definito da tutti “negazionista”, cancellato poco dopo dalla pagina Facebook di Boldi: “‘Stiamo vivendo un mondo che non va per niente bene. I potenti padroni del pianeta hanno dichiarato guerra a se stessi, non importa cosa è accaduto, non basta, vogliono terrorizzare il mondo ancor di più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Per loche sponsorizza ulteriori fondi per le categorie escluse dal cosiddetto decretodel governo, la regionelo “scettico”. Nel video pubblicato dal Pirellone, l’attore riprende una scena del film “Eccezzziunale veramente”, con la battuta: “Lo so, lo so, non lo sapessi, ma lo so”. Con tanto di invito a resistere dedicato ai suoi “cipollini lombardi”. Quest’estate però lo stesso attore era finito in mezzo alle polemiche per un post definito da tutti “negazionista”, cancellato poco dopo dalla pagina Facebook di: “‘Stiamo vivendo un mondo che non va per niente bene. I potenti padroni del pianeta hanno dichiarato guerra a se stessi, non importa cosa è accaduto, non basta, vogliono terrorizzare il mondo ancor di più ...

