Non solo apparato respiratorio | Covid è malattia multisistemica

ROMA – Il Covid-19 interessa non solo i polmoni, organo principale a essere colpito, come noto dalle crisi respiratorie che affliggono i pazienti sintomatici. Si tratta infatti di una malattia multisistemica che può causare danni anche in altri organi e apparati. A questo tema è stata dedicata la Tavola Rotonda online di questa mattina "L'esperienza clinica italiana nell'emergenza Covid come fondamento di una documentazione di consenso istituzionale", organizzata con il contributo non condizionato di Gilead Sciences e con la partecipazione di specialisti appartenenti a diverse branche: il Prof. Massimo Antonelli, Direttore dell'Istituto di Anestesia e Rianimazione, Policlinico A. Gemelli; il Prof. Claudio Mastroianni, Vice Presidente SIMIT Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, Direttore Malattie Infettive, Policlinico Umberto I, Roma; la Prof.ssa Ketty Peris, Direttore UOC di Dermatologia, Policlinico A. Gemelli; il Prof. Luca Richeldi, Direttore di Pneumologia, Area Torace, Policlinico A. Gemelli; l'On. Claudio Pedrazzini, XII Commissione Affari Sociali Camera dei Deputati.

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Non solo Covid: tutto quello che potremo fare con i vaccini a mRna Wired.it Perugia, lo stadio Curi rinascerà sulle proprie ceneri: ventimila posti tutti coperti

IL Curi non si tocca. Si ritocca. Giusto per usare uno slogan un po’ da stadio. Il nuovo stadio Curi rinascerà sulle ceneri del vecchio stadio Curi. Ormai è certo.

Su Sportweek è Maradona show: vita, avversari e amici raccontano 60 anni da fenomeno

Sul settimanale della Gazzetta anche le parole di Silvestri, il portiere del Verona che ha stregato Ibra, le nuove strategie degli allenatori, la presentazione del libro postumo ideato da Kobe Bryant ...

