MotoGP, GP Portogallo Portimao 2020: risultati e classifica tempi prove libere 1, Oliveira il più veloce (Di venerdì 20 novembre 2020) Miguel Oliveira fa registrare il giro più veloce al termine delle prove libere 1 del Gran Premio di Portogallo di MotoGP. Nella prima sessione del venerdì, il pilota di casa in sella alla Ktm riesce a precedere tutti e ferma il cronometro sul tempo di 1’40?122. Dietro di lui spicca il crono di Maverick Vinales con la sua Yamaha (+0?040). Terzo tempo per Aleix Espargaro (Aprilia). Il fresco campione del Mondiale Joan Mir (Suzuki) chiude settimo e precede Fabio Quartararo (ottavo). Valentino Rossi (Yamaha) chiude lontano dalle prime posizioni, solamente diciannovesimo dietro a Danilo Petrucci. Andrea Dovizioso (Ducati) è dodicesimo davanti a Franco Morbidelli. La classe regina farà il suo ritorno in pista nel pomeriggio con le seconde libere che chiudono la giornata di ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020) Miguelfa registrare il giro piùal termine delle1 del Gran Premio didi. Nella prima sessione del venerdì, il pilota di casa in sella alla Ktm riesce a precedere tutti e ferma il cronometro sul tempo di 1’40?122. Dietro di lui spicca il crono di Maverick Vinales con la sua Yamaha (+0?040). Terzo tempo per Aleix Espargaro (Aprilia). Il fresco campione del Mondiale Joan Mir (Suzuki) chiude settimo e precede Fabio Quartararo (ottavo). Valentino Rossi (Yamaha) chiude lontano dalle prime posizioni, solamente diciannovesimo dietro a Danilo Petrucci. Andrea Dovizioso (Ducati) è dodicesimo davanti a Franco Morbidelli. La classe regina farà il suo ritorno in pista nel pomeriggio con le secondeche chiudono la giornata di ...

