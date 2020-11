Miley Cyrus e Dua Lipa: svelata l’uscita del video di Prisoner (Di venerdì 20 novembre 2020) Miley Cyrus e Dua Lipa hanno svelato l’uscita del video di Prisoner, il featuring estratto dal nuovo album Plastic Hearts Miley Cyrus e Dua Lipa nelle scorse ore hanno rivelato che il video di “Prisoner” uscirà in concomitanza alla pubblicazione del singolo, ossia venerdì 20 novembre. “Prisoner” è la collaborazione di Miley Cyrus e Dua Lipa. Il featuring arriva dopo il grande successo riscosso da “Midnight Sky“, il brano di Miley Cyrus che ha avuto il compito di dare il via alla nuova era discografica. Il singolo, infatti, ha immediatamente conquistato pubblico e critica ottenendo anche numerose ... Leggi su zon (Di venerdì 20 novembre 2020)e Duahanno svelatodeldi, il featuring estratto dal nuovo album Plastic Heartse Duanelle scorse ore hanno rivelato che ildi “” uscirà in concomitanza alla pubblicazione del singolo, ossia venerdì 20 novembre. “” è la collaborazione die Dua. Il featuring arriva dopo il grande successo riscosso da “Midnight Sky“, il brano diche ha avuto il compito di dare il via alla nuova era discografica. Il singolo, infatti, ha immediatamente conquistato pubblico e critica ottenendo anche numerose ...

