LIVE Moto2, GP Portogallo DIRETTA: si parte con la FP1, i piloti iniziano a conoscere Portimao (Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP 12.23 Passiamo alle questioni sportive. Iniziamo l’avvicinamento alla FP1 con la classifica del Mondiale Moto2 2020 1 Enea BASTIANINI Kalex ITA 194 2 Sam LOWES Kalex GBR 180 3 Luca MARINI Kalex ITA 176 4 Marco BEZZECCHI Kalex ITA 171 5 Jorge MARTIN Kalex SPA 150 6 Remy GARDNER Kalex AUS 110 7 Tetsuta NAGASHIMA Kalex JPN 89 8 Joe ROBERTS Kalex USA 85 9 Marcel SCHROTTER Kalex GER 77 10 Xavi VIERGE Kalex SPA 73 12.21 Portimao è un tracciato davvero unico nel suo genere. A parte il lungo rettilineo del traguardo (e un altro parallelo) mette una dietro l’altra una serie di curve davvero splendide, con sali-scendi mozzafiato che hanno fatto soprannominare la pista ... Leggi su oasport (Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP 12.23 Passiamo alle questioni sportive. Iniziamo l’avvicinamento alla FP1 con la classifica del Mondiale2020 1 Enea BASTIANINI Kalex ITA 194 2 Sam LOWES Kalex GBR 180 3 Luca MARINI Kalex ITA 176 4 Marco BEZZECCHI Kalex ITA 171 5 Jorge MARTIN Kalex SPA 150 6 Remy GARDNER Kalex AUS 110 7 Tetsuta NAGASHIMA Kalex JPN 89 8 Joe ROBERTS Kalex USA 85 9 Marcel SCHROTTER Kalex GER 77 10 Xavi VIERGE Kalex SPA 73 12.21è un tracciato davvero unico nel suo genere. Ail lungo rettilineo del traguardo (e un altro parallelo) mette una dietro l’altra una serie di curve davvero splendide, con sali-scendi mozzafiato che hanno fatto soprannominare la pista ...

OA_Sport : LIVE #Moto2, #PortugueseGP DIRETTA: si parte con la FP1, i piloti iniziano a conoscere Portimao #Bastianini… - infoitsport : LIVE Moto2, GP Valencia 2020 DIRETTA: Di Giannantonio butta la vittoria all’ultimo giro, ringrazia Martin! Bastiani… - infoitsport : LIVE Moto2, GP Valencia 2020 in DIRETTA: Marco Bezzecchi al comando della FP3. Rovinosa caduta per Sam Lowes - infoitsport : LIVE Moto2, GP Valencia 2020 in DIRETTA: ultimi minuti! qualifica tiratissima! - infoitsport : LIVE Moto2, GP Valencia 2020 in DIRETTA: Stefano Manzi firma la pole ed il nuovo record della pista! 13° Bastianini… -