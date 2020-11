La Juve senza Ronaldo non vale il prezzo del biglietto, in Corea tifosi rimborsati (Di venerdì 20 novembre 2020) La Juve senza Ronaldo non vale il prezzo del biglietto. Per cui se all’amichevole il portoghese non si presente, i tifosi hanno diritto ad un rimborso. Lo ha sancito un tribunale Coreano al quale si erano rivolti i tifosi locali che avevano sborsato fino a 300 euro per assistere ad un’amichevole fra la Juve e una selezione della K-League, nel luglio 2019 a Seul. Ronaldo non scese in campo a causa di un affaticamento muscolare. I 65mila spettatori che erano lì più per lui che per la squadra di Sarri, ci sono rimasti male. E alcuni di loro ha fatto richiesta di risarcimento agli organizzatori dell’evento, la società Fasta, che aveva inserito nel contratto una clausola che garantiva la ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 20 novembre 2020) Lanonildel. Per cui se all’amichevole il portoghese non si presente, ihanno diritto ad un rimborso. Lo ha sancito un tribunaleno al quale si erano rivolti ilocali che avevano sborsato fino a 300 euro per assistere ad un’amichevole fra lae una selezione della K-League, nel luglio 2019 a Seul.non scese in campo a causa di un affaticamento muscolare. I 65mila spettatori che erano lì più per lui che per la squadra di Sarri, ci sono rimasti male. E alcuni di loro ha fatto richiesta di risarcimento agli organizzatori dell’evento, la società Fasta, che aveva inserito nel contratto una clausola che garantiva la ...

Cagliari, UFFICIALE: Godin positivo al Covid-19, Nandez negativo ma in isolamento. Saltano la Juve

21 Diego Godin positivo al Covid-19, Nahitan Nandez no. Ma i due nazionali uruguaiani saltano comunque la sfida alla Juventus, in programma sabato sera alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino. Questo ...

