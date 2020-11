La giudice scrive al ragazzo separato dalla mamma: "Se sbagliamo, è in buona fede" (Di venerdì 20 novembre 2020) Il carteggio tra F, 16 anni, e la magistrata che ha firmato il decreto per consentire al padre, accusato di abusi sessuali sui figli, di incontrarli. "Perché devo vedere chi ci ha fatto del male? A volte penso che mia madre abbia fatto male a denunciare". La risposta: "Decidiamo... Leggi su repubblica (Di venerdì 20 novembre 2020) Il carteggio tra F, 16 anni, e la magistrata che ha firmato il decreto per consentire al padre, accusato di abusi sessuali sui figli, di incontrarli. "Perché devo vedere chi ci ha fatto del male? A volte penso che mia madre abbia fatto male a denunciare". La risposta: "Decidiamo...

La giudice scrive al ragazzo separato dalla mamma: "Se sbagliamo, è in buona fede"

La giudice scrive al ragazzo separato dalla mamma: "Se sbagliamo, è in buona fede"

Il carteggio tra F, 16 anni, e la magistrata che ha firmato il decreto per consentire al padre, accusato di abusi sessuali sui figli, di incontrarli.

