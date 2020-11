I nostri pescatori in Libia da 80 giorni (Di venerdì 20 novembre 2020) Sono oramai trascorsi 80 giorni da quando 18 pescatori di due pescherecci di Mazara del Vallo sono stati fermati dalle motovedette di Haftar in Libia. Da allora, solo una telefonata giunta la scorsa settimana ha certificato ai parenti dei marinai, di cui otto italiani, il buono stato di salute fisico dei membri dei due equipaggi. InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 20 novembre 2020) Sono oramai trascorsi 80da quando 18di due pescherecci di Mazara del Vallo sono stati fermati dalle motovedette di Haftar in. Da allora, solo una telefonata giunta la scorsa settimana ha certificato ai parenti dei marinai, di cui otto italiani, il buono stato di salute fisico dei membri dei due equipaggi. InsideOver.

"Prendiamo atto con rammarico e disappunto che l'Ue ha deciso di non fare alcunché di concreto per riportare a casa i nostri pescatori da 80 giorni sequestrati dalle autorità libiche senza un'accusa.

