Genitori in lockdown | più aggressività con i figli

È un'impressione e insieme un timore. Un genitore su cinque, durante il lockdown della primavera, ha sentito di essere più aggressivo con i figli. Repubblica riporta i dati di un'indagine dell'Università di Milano Bicocca che sarà presentata il 24 novembre nel webinar: Genitori in lockdown. Per non sentirsi in trappola.

Una ricerca dell'Università Bicocca ha coinvolto 400 genitori italiani. L'84% ha detto di aver alzato la voce, il 29% di essere arrivato addirittura alle punizioni fisiche ...

Gli adolescenti e le distanze forzate "Consigli e strategie anti-tristezza"

La psicologa Simona Cotroneo (Paim): "I ragazzi soffrono molto per la scuola chiusa e i contatti negati. Importante scandire le proprie giornate e mantenere i contatti con gli amici anche con le video ...

Una ricerca dell'Università Bicocca ha coinvolto 400 genitori italiani. L'84% ha detto di aver alzato la voce, il 29% di essere arrivato addirittura alle punizioni fisiche ...La psicologa Simona Cotroneo (Paim): "I ragazzi soffrono molto per la scuola chiusa e i contatti negati. Importante scandire le proprie giornate e mantenere i contatti con gli amici anche con le video ..."