Francesco Oppini, il più grande rimpianto: impossibile non pensare a lei

Francesco Oppini nella casa del grande Fratello Vip ripensa spesso alla sua ex fidanzata Luana, morta in un tragico incidente quando aveva solo 24 anni. Oggi Francesco Oppini è felice al fianco della sua Cristina, la giovane, totalmente estranea al mondo dello spettacolo, è la donna della sua vita e con lei sente d avere un futuro e sogna un figlio. Queste settimane nella casa del grande Fratello Vp 5 hanno fatto riemergere vecchi mostri dal passato. Francesco, nonostante un paio di imperdonabili scivoloni, è tra i concorrenti più attivi e parte dell'anima pulsante di questa edizione del reality di Canale 5. Nonostante a sua energia non sembra avere limiti, ci sono stati dei momenti di grandi difficoltà e commozione per lui. Nella casa pensa spesso ...

