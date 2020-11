Crisanti si fida poco dei primi vaccini: «Quelli in arrivo a gennaio non li farei: ho diritto di sapere prima se sono sicuri» (Di venerdì 20 novembre 2020) «Io sono favorevolissimo ai vaccini ma questi di cui si parla sono stati sviluppati saltando la normale sequenza Fase 1, Fase 2 e Fase 3». Non serve appartenere alle fila degli antivaccinisti per avanzare dubbi sui nuovi vaccini contro il Coronavirus. Anche Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Medicina molecolare di Padova, ci va con i piedi di piombo. Le tre fasi dei prodotti di Moderna e Pfizer, ha spiegato, sono state fatte in parallelo e non in successione. Così, ha detto, «uno si porta dietro tutti i problemi delle varie fasi». «Non voglio scorciatoie. Normalmente ci vogliono dai 5 agli 8 anni per produrre un vaccino. Per questo, senza dati a disposizione, io non farei il primo vaccino che dovesse arrivare a ... Leggi su open.online (Di venerdì 20 novembre 2020) «Iofavorevolissimo aima questi di cui si parlastati sviluppati saltando la normale sequenza Fase 1, Fase 2 e Fase 3». Non serve appartenere alle fila degli antisti per avanzare dubbi sui nuovicontro il Coronavirus. Anche Andrea, direttore del Dipartimento di Medicina molecolare di Padova, ci va con i piedi di piombo. Le tre fasi dei prodotti di Moderna e Pfizer, ha spiegato,state fatte in parallelo e non in successione. Così, ha detto, «uno si porta dietro tutti i problemi delle varie fasi». «Non voglio scorciatoie. Normalmente ci vogliono dai 5 agli 8 anni per produrre un vaccino. Per questo, senza dati a disposizione, io nonil primo vaccino che dovesse arrivare a ...

VENEZIA - Non solo Crisanti. Anche i componenti del Comitato scientifico ... la scelta alternativa da eseguire preferenzialmente ogni 4 giorni. Dunque, non ci si fida del test rapido di Rigoli? Una ...

“Normalmente ci vogliono dai 5 agli 8 anni per produrre un vaccino. Per questo, senza dati a disposizione, io non farei il primo vaccino che dovesse arrivare a gennaio. Perché vorrei essere sicuro che ...

