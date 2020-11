Covid | percepivano indebitamente il bonus spesa | 700 persone sanzionate a Napoli

(Di venerdì 20 novembre 2020) NAPOLI – Il comando provinciale della guardia di finanza di Napoli, nell’ambito dei controlli nei confronti dei soggetti percettori dei bonus spesa Covid-19, ha scoperto che oltre 700 soggetti hanno ottenuto indebitamente il beneficio dichiarando di trovarsi in condizioni di difficoltà economica ovvero di indigenza tali da non consentire nemmeno il minimale approvvigionamento di generi alimentari e di prima necessità.

Bonus spesa Covid: scoperti 700 abusivi I bonus spesa Covid-19 finanziati ... si va dai coniugi che hanno richiesto entrambi il bonus ma per lo stesso nucleo familiare, a persone che già percepivano l ...Non sono sfuggite ai controlli della Guardia di Finanza. Oltre 700 persone, infatti, che avevano ottenuto il “Bonus spesa Covid- 19”, sono state denunciate ai comuni per aver dichiarato falsamente di ...