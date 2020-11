Covid, continuano ad aumentare i positivi in Abruzzo nelle ultime 24 ore sono stati +705 (Di venerdì 20 novembre 2020) L'Aquila - sono complessivamente 22547 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 705 nuovi casi (di età compresa tra 5 mesi e 97 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 102, di cui 43 in provincia dell’Aquila, 7 in provincia di Pescara, 20 in provincia di Chieti, 15 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 18* nuovi casi e sale a 739 (di età compresa tra 63 e 95 anni, 5 in provincia dell’Aquila, 4 in provincia di Pescara, 5 in provincia di Chieti e 4 in provincia di Teramo). *(8 casi sono riferiti a decessi avvenuti nelle scorse settimane e comunicati solo oggi dalle Asl). Nel numero dei casi positivi sono compresi ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 20 novembre 2020) L'Aquila -complessivamente 22547 i casial19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 705 nuovi casi (di età compresa tra 5 mesi e 97 anni). Icon età inferiore ai 19 anni102, di cui 43 in provincia dell’Aquila, 7 in provincia di Pescara, 20 in provincia di Chieti, 15 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 18* nuovi casi e sale a 739 (di età compresa tra 63 e 95 anni, 5 in provincia dell’Aquila, 4 in provincia di Pescara, 5 in provincia di Chieti e 4 in provincia di Teramo). *(8 casiriferiti a decessi avvenutiscorse settimane e comunicati solo oggi dalle Asl). Nel numero dei casicompresi ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid continuano Covid hotel in umbria: continuano sopralluoghi per trovare nuovi alberghi Rgunotizie.it Covid, dalla Caritas di Palermo sostegno a 13 mila persone fragili

Dal sostegno ai senza dimora alla lotta alla povertà educativa: il report dell’Osservatorio diocesano delle povertà e delle risorse delinea gli interventi. Tra marzo e maggio 2020 raggiunte 5.024 fami ...

Coronavirus, Gallera “Cala indice RT, nel milanese sotto 1”

L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.

