Cisl Fp | allarme per l’Oncoemaologia di Pagani

(Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – “E’ dal mese di ottobre che abbiamo segnalato la particolare grave situazione in cui versa la struttura di Oncoematologia di, che richiede un potenziamento di personale infermieristico e di supporto e quindi di operatori socio sanitari“. La denuncia è dellaFp, che attraverso il segretario generale Pietro Antonacchio, ricorda che si tratta di attività che in continuità assistenziale non potevano essere, e non sono state, sospese, e che purtroppo per l’elevata progressione dell’epidemia in atto andavano potenziate, poiché i problemi sarebbero ovviamente aumentati. “Spiace dover assistere alla poca attenzione da parte della Direzione Sanitaria Aziendale guidata dal dr. Primiano, e ci auguriamo che presto rientri il dr. Iervolino competente e sensibile, ma soprattutto artefice diretto ...