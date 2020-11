TV7Benevento : Calabria: Anzaldi (Iv), 'Morra ingiustificabile, censura Rai gravissima'... - ottovanz : RT @Michele_Anzaldi: Calabria, Anzaldi: 'Conte nomini subito Gino Strada Commissario Sanità' - bellaotero82 : RT @Michele_Anzaldi: Calabria, Anzaldi: 'Conte nomini subito Gino Strada Commissario Sanità' - mauriziosantin : RT @Michele_Anzaldi: Calabria, Anzaldi: 'Conte nomini subito Gino Strada Commissario Sanità' - ItaliaViva : RT @Michele_Anzaldi: Calabria, Anzaldi: 'Conte nomini subito Gino Strada Commissario Sanità' -

Ultime Notizie dalla rete : Calabria Anzaldi

Il Tempo

L'Ordine dei giornalisti ci faccia sapere la sua opinione e la spieghi ai cittadini". Lo scrive su twitter il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi, segretario della commissione di Vigilanza Rai.Per il ministero della Salute era tutto ok. Il piano Covid 19 per il potenziamento della rete ospedaliera di emergenza della Regione Calabria era stato portato a termine. Adottato in base all’art.2 de ...