Ambra Angiolini la bulimia e la sua ossessione per La prova del cuoco

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 20 novembre 2020) Se avete letto il libro di, nel quale si mette a nudo e parla del suo disturbo alimentare, saprete bene che uno dei pochi programmi che viene citato dall’attrice, non ha nulla a che fare con la sua carriera. In InFamenon parla dei suoi successi lavorativi e neppure dei suoi esordi nel mondo della tv con Non è la Rai. Ma c’è un programma che viene citato molto spesso ed è Ladel. Il programma di Rai 1 ha chiuso i battenti proprio questa stagione ma per oltre 20 anni ha tenuto compagnia a milioni di spettatori. Ea quanto pare era tra questi. Ma lanon parla del programma condotto in quel periodo storico da Antonella Clerici, come di un conforto per chi come lei affronta una malattia come la. Lo ...