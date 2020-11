Tuttosport: l’Inter punta a Maksimovic gratis a luglio (Di giovedì 19 novembre 2020) Secondo quanto scrive Tuttosport, l’Inter punta a prendere Maksimovic gratis a luglio. Il serbo è in scadenza e, per quanto Gattuso voglia rinnovargli il contratto, la distanza tra la richiesta del difensore e l’offerta del Napoli è grande. Ramadani chiede 2,5 milioni di euro contro l’1,2 che percepisce al momento il calciatore, dunque più del doppio. “L’opportunità Maksimovic a zero intriga, anche perché il serbo avrebbe l’esperienza giusta ad alti livelli per inserirsi nella rosa dell’Inter e non avrebbe particolari difficoltà ad adattarsi alla linea a tre di Conte”. Sia Ancelotti che Gattuso lo hanno spesso utilizzato da terzino destro, ha le qualità fisiche e tecniche per giocare così. “Inoltre, prendendolo a zero, l’Inter avrebbe ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 19 novembre 2020) Secondo quanto scrivea prendere. Il serbo è in scadenza e, per quanto Gattuso voglia rinnovargli il contratto, la distanza tra la richiesta del difensore e l’offerta del Napoli è grande. Ramadani chiede 2,5 milioni di euro contro l’1,2 che percepisce al momento il calciatore, dunque più del doppio. “L’opportunitàa zero intriga, anche perché il serbo avrebbe l’esperienza giusta ad alti livelli per inserirsi nella rosa dele non avrebbe particolari difficoltà ad adattarsi alla linea a tre di Conte”. Sia Ancelotti che Gattuso lo hanno spesso utilizzato da terzino destro, ha le qualità fisiche e tecniche per giocare così. “Inoltre, prendendolo a zero,avrebbe ...

