Terna: Donnarumma, 'interconnessione con Francia in fase avanzata, cavo operativo in autunno 2021' (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Il cavo dovrebbe entrare in esercizio nel corso dell'autunno del 2021 perché poi deve supportare i carichi invernali". Ad affermarlo, nel corso di una conferenza stampa in occasione della presentazione del piano 2021-25, è l'ad di Terna, Stefano Donnarumma in merito all'interconnessione con la Francia. "Il collegamento con la Francia è a un livello molto avanzato di completamento dei lavori fisici. Dopo - osserva - bisogna gestire la messa in esercizio dei sistemi di controllo che prende diversi mesi. Le attività sono previste da completarsi da qui all'estate del 2021 e il cavo dovrebbe entrare in esercizio nel corso dell'autunno". L'emergenza coronavirus ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Ildovrebbe entrare in esercizio nel corso dell'delperché poi deve supportare i carichi invernali". Ad affermarlo, nel corso di una conferenza stampa in occasione della presentazione del piano-25, è l'ad di, Stefanoin merito all'con la. "Il collegamento con laè a un livello molto avanzato di completamento dei lavori fisici. Dopo - osserva - bisogna gestire la messa in esercizio dei sistemi di controllo che prende diversi mesi. Le attività sono previste da completarsi da qui all'estate dele ildovrebbe entrare in esercizio nel corso dell'". L'emergenza coronavirus ...

TV7Benevento : Terna: Donnarumma, 'interconnessione con Francia in fase avanzata, cavo operativo in autunno 2021'... - AvveniaEnergia : RT @TernaSpA: L'ad Stefano Donnarumma: '#Terna è regista del sistema con un ruolo centrale nella realizzazione degli obiettivi di #decarbon… - maxnlit : RT @TernaSpA: L'ad Stefano Donnarumma: '#Terna è regista del sistema con un ruolo centrale nella realizzazione degli obiettivi di #decarbon… - fisco24_info : Terna, Donnarumma: 'Investimenti in campo nei prossimi 5 anni volano per la ripresa' : - TV7Benevento : Terna, Donnarumma: 'Investimenti in campo nei prossimi 5 anni volano per la ripresa'... -